شكرا لقرائتكم خبر عن اختارني الله من بين الملايين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سعادة لا توصف انتابت الحاج عبدالقادر لتواجده ضمن حجاج بيت الله الحرام لهذا العام الاستثنائي، واختياره من بين ملايين البشر في رحلته لحج هذا العام.

يقول عبدالقادر: الكلمات لا تصف ذلك الشعور الإيماني والروحاني، الذي أحياه بعد وصول رسالة على هاتفي بقبولي ضمن حجاج هذا العام، هي معجزة وجائزة كبيرة وهدية من رب العالمين، وذلك بعد محاولتي الحج العام الماضي ولم يُكتب لي. وقال «تحقق الرجاء هذا العام بفضل من الله»، مبينا أن تقديمه كان عن طريق المسار الإلكتروني بمساعدة ابنته. وعبر عن سعادته لما وجده ولمسه من خدمات جليلة واهتمام واضح في خدمة ضيوف الرحمن وتسخير كل الإمكانات لهم، وقال: لا شك في أن الجهود العظيمة للمملكة في ظل الجائحة ليست بالبسيطة أو الأمر الهين، داعيًا الله ان يوفق القائمين على تلك الجهود لما يحبه ويرضاه.