شكرا لقرائتكم خبر عن «هدية كبرى» لمدبرة شؤون منزلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فاجأ فارس قشلان مدبرة منزله التي تدعى «مينا» من المغرب، بإتمام تسجيلها في موسم الحج لهذا العام. فارس وابنته وأهل بيته يكنون لـ «مينا» كل مشاعر الحب والاحترام، ويدعون لها دائما بطول العمر والصحة والعافية، فما بين «مينا» والعائلة قصة ود وترابط طويلة.

يتحدث فارس عن مينا قائلا: «مينا تعاملنا كأولادها»، بينما تستذكر «مينا» المرة الأولى التي جاءت فيها إلى منزل فارس: «قال لي فارس هذا بيتك».

يؤكد فارس أن مينا، مساعدة أمينة ومخلصة وتعامل ابنته وكأنها ابنتها، ولطالما طلب أهل «مينا» منها العودة إلى وطنها، لكنها تجيبهم بتأكيد تام أنها «لا تشعر بالغربة في المملكة».

«مينا» ما زالت غير مصدقة أن باب الحج قد فتح لها، وتقول: «كنت أتمنى أداء العمرة، ولم أتخيل أبدا أنه سيأتي يوم أتمكن فيه من أداء مناسك الحج، ما زلت غير مصدقة، لكنني مستعدة والحمد لله، سأحرص على الدعاء لفارس وأهله وعائلته طيلة الوقت».

ويعلق فارس ختاما بالقول: لا أستطيع أن أقول إلا «هل جزاء الإحسان إلا الإحسان».