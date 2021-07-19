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جاهزية لقوات أمن المنشآت لتنفيذ الطوق الأمني في المشاعر المقدسة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

جاهزية لقوات أمن المنشآت لتنفيذ الطوق الأمني في المشاعر المقدسة

دشنت وسمًا باسم نبض أمني لا يتوقف

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت قوات أمن المنشآت جاهزيتها واستعداداتها للمشاركة في تنفيذ الطوق الأمني في المشاعر المقدسة.

نبض أمني لا يتوقف: 

ودشنت قوات أمن المنشآت، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، وسمًا باسم “نبض أمني لا يتوقف”.

جاهزية لقوات أمن المنشآت لتنفيذ الطوق الأمني في المشاعر المقدسة - متابعات الخليج 365

ووقف وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف رئيس لجنة الحج العليا، في وقت سابق، على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة بمقر الأمن العام بمشعر منى.

وتابع خلال اجتماعه بقيادات أمن الحج، إجراءات تنفيذ خطط أمن الحج لهذا العام 1442هـ.

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاجتماع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير بن عبدالعزيز للمشاركين في موسم حج هذا العام.

وشدّد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المتخذة لمواجهة لموسم حج هذا العام.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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