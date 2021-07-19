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الأحوال المدنية في مكة المكرمة تقدم خدماتها في المشاعر المقدسة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

الأحوال المدنية في مكة المكرمة تقدم خدماتها في المشاعر المقدسة

بمكتب متكامل في المبنى رقم 33

متابعات الخليج 365 - واس

تشارك الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة في موسم الحج هذا العام بمكتب متكامل في المبنى رقم 33 الواقع في مجمع الدوائر الحكومية في المشاعر المقدسة بعربة متنقلة لتقديم خدماتها للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن.

خدمات الأحوال: 

ويقدم المكتب والعربة المتنقلة الموجودة حاليا مقابل بوابة مجمع الدوائر الحكومية في المشاعر المقدسة، خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف أو مفقود عنها، وتسجيل الواقعات المدنية بهدف التسهيل على المستفيدين من الحصول على الخدمة بأسرع وأسهل الطرق.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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