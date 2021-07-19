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كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج القبول الأولي لحملة الثانوية

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شكرا لقرائتكم كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج القبول الأولي لحملة الثانوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج القبول الأولي لحملة الثانوية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بـ كلية الملك خالد العسكرية عن نتائج القبول الأولي للعام 1443هـ لحملة الشهادة الثانوية.

رابط التفاصيل:

وأكدت كلية الملك خالد العسكرية، في تغريدة لها عبر تويتر، أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال زيارة الرابط التالي: هنا.

 
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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