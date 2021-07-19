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شكرا لقرائتكم كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج القبول الأولي لحملة الثانوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19
كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج القبول الأولي لحملة الثانوية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت لجنة القبول والتسجيل بـ كلية الملك خالد العسكرية عن نتائج القبول الأولي للعام 1443هـ لحملة الشهادة الثانوية.
رابط التفاصيل:
وأكدت كلية الملك خالد العسكرية، في تغريدة لها عبر تويتر، أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال زيارة الرابط التالي: هنا.
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