الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج القبول الأولي لحملة الثانوية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بـ كلية الملك خالد العسكرية عن نتائج القبول الأولي للعام 1443هـ لحملة الشهادة الثانوية.

رابط التفاصيل:

وأكدت كلية الملك خالد العسكرية، في تغريدة لها عبر تويتر، أنه يمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال زيارة الرابط التالي: هنا.



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