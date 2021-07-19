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دعت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة المحسنين للمساهمة بالتبرع في مشروع "سقيا الماء" بما تجود به أنفسهم، ولو بريال واحد؛ ليروي عطش حجاج ومعتمري بيت الله، وفي المشاعر المقدسة، والعاملين في موسم الحج من رجال الأمن وأبطال الصحة وجميع الجهات المشاركة بتوزيع السقيا من خلال عبوات ماء مبردة، واغتنام فضل العشر المباركة، وشرف المكان والزمان.
وتفصيلاً، تستهدف الجمعية الفقراء والمحتاجين في مكة المكرمة ومرتادي المساجد والمصليات عملاً بحديثه عليه أفضل الصلاة والسلام عن سعد بن عبادة رضي الله عنه: (قلت يا رسول الله، إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء).
وحددت جمعية البر بالشرائع قيمة السهم بريال واحد، و150 ريالاً عنك وعن والديك، وسهم عنك وعن عائلتك بـ 300 ريال؛ فساهم واحصل على بطاقة إهداء باسم مَن تحب.
وأوضحت أن طريقة المساهمة تتم عبر التحويل عن طريق الحساب المخصص للمشروع في مصرف الراجحي برقم الحساب: 103608010500029
وعبر البنوك الأخرى:
SA1980000103608010500029
أو عن طريق المتجر الإلكتروني:
https://bit.ly/suqyah
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 01:55 AM
قيمة السهم ريال واحد و150 ريالاً عن الوالدين و300 ريال عن العائلة"بر الشرائع" تدعو المحسنين للتبرع لمشروع سقيا الماء للحاج والفقراء بمكة
دعت جمعية البر الخيرية بالشرائع بمكة المكرمة المحسنين للمساهمة بالتبرع في مشروع "سقيا الماء" بما تجود به أنفسهم، ولو بريال واحد؛ ليروي عطش حجاج ومعتمري بيت الله، وفي المشاعر المقدسة، والعاملين في موسم الحج من رجال الأمن وأبطال الصحة وجميع الجهات المشاركة بتوزيع السقيا من خلال عبوات ماء مبردة، واغتنام فضل العشر المباركة، وشرف المكان والزمان.
وتفصيلاً، تستهدف الجمعية الفقراء والمحتاجين في مكة المكرمة ومرتادي المساجد والمصليات عملاً بحديثه عليه أفضل الصلاة والسلام عن سعد بن عبادة رضي الله عنه: (قلت يا رسول الله، إن أمي ماتت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قلت: فأي الصدقة أفضل؟ قال: سقي الماء).
وحددت جمعية البر بالشرائع قيمة السهم بريال واحد، و150 ريالاً عنك وعن والديك، وسهم عنك وعن عائلتك بـ 300 ريال؛ فساهم واحصل على بطاقة إهداء باسم مَن تحب.
وأوضحت أن طريقة المساهمة تتم عبر التحويل عن طريق الحساب المخصص للمشروع في مصرف الراجحي برقم الحساب: 103608010500029
وعبر البنوك الأخرى:
SA1980000103608010500029
أو عن طريق المتجر الإلكتروني:
https://bit.ly/suqyah
، "بر الشرائع" تدعو المحسنين للتبرع لمشروع سقيا الماء للحاج والفقراء بمكة ،
المصدر : الخليج 365
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