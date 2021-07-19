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- محمد بن مسعود - الدمام - "الشثري" أكد أن المملكة منعت انتشار الوباء.. والاحترازات لها أصل في الشريعة
- "آل الشيخ": السعودية حافظت على صحة الناس وحياتهم وأقامت شعيرة الحج
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أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن السعودية وكل أجهزتها الحكومية مستنفرون لخدمة الإسلام والمسلمين، وإنجاح موسم حج هذا العام.
وتفصيلاً، قال الوزير "آل الشيخ" في حديث لقناة mbc: إن السعودية أقامت شعيرة الحج مع ظروف جائحة فيروس كورونا، وحافظت على صحة الناس وحياتهم من خلال الإجراءات الوقائية والاحترازية. مشيدًا بالجهود الجبارة التي تُبذل وتُقدَّم في الحرمين الشريفين ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة من خلال التنظيم وتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة عالميًّا.
ومن جانبه، أوضح عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، أن الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا تندرج ضمن منطلقات شرعية واضحة.
وقال "الشثري" لقناة mbc: كثير من هذه الإجراءات نجد أن له أصلاً في الشريعة. لافتًا إلى أن السعودية منعت انتشار الوباء، وهو ما كان محل إشادة من العقلاء من الدول والمفكرين وعلماء الشريعة بقصر الحج على أهل هذه البلاد، سواء من المواطنين أو المقيمين.
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 01:50 AM
"الشثري" أكد أن المملكة منعت انتشار الوباء.. والاحترازات لها أصل في الشريعة"آل الشيخ": السعودية حافظت على صحة الناس وحياتهم وأقامت شعيرة الحج
أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، أن السعودية وكل أجهزتها الحكومية مستنفرون لخدمة الإسلام والمسلمين، وإنجاح موسم حج هذا العام.
وتفصيلاً، قال الوزير "آل الشيخ" في حديث لقناة mbc: إن السعودية أقامت شعيرة الحج مع ظروف جائحة فيروس كورونا، وحافظت على صحة الناس وحياتهم من خلال الإجراءات الوقائية والاحترازية. مشيدًا بالجهود الجبارة التي تُبذل وتُقدَّم في الحرمين الشريفين ومكة المكرمة والمشاعر المقدسة من خلال التنظيم وتطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة عالميًّا.
ومن جانبه، أوضح عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي، الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري، أن الإجراءات الاحترازية للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا تندرج ضمن منطلقات شرعية واضحة.
وقال "الشثري" لقناة mbc: كثير من هذه الإجراءات نجد أن له أصلاً في الشريعة. لافتًا إلى أن السعودية منعت انتشار الوباء، وهو ما كان محل إشادة من العقلاء من الدول والمفكرين وعلماء الشريعة بقصر الحج على أهل هذه البلاد، سواء من المواطنين أو المقيمين.
، "آل الشيخ": السعودية حافظت على صحة الناس وحياتهم وأقامت شعيرة الحج ،
المصدر : الخليج 365
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