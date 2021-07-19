محمد بن مسعود - الدمام - 19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 01:45 AM كلية الملك خالد العسكرية تعلن أرقام المقبولين من حملة الثانوية كلية الملك خالد العسكرية تعلن أرقام المقبولين من حملة الثانوية أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني عن أرقام القبول الأولي 1443هـ للمتقدمين من حملة الشهادة الثانوية العامة، وذلك على الرابط ⁦‪kkmar.gov.sa الكلمات المفتاحية ، كلية الملك خالد العسكرية تعلن أرقام المقبولين من حملة الثانوية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر كلية الملك خالد العسكرية تعلن أرقام المقبولين من حملة الثانوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.