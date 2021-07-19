شكرا لمتابعة خبر عن الأحوال المدنية تقدم خدماتها في المشاعر المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن تقديم خدماتها في المشاعر المقدسة، بعربة متنقلة.

وتشارك الأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة في موسم الحج هذا العام بمكتب متكامل في المبنى رقم 33 الواقع في مجمع الدوائر الحكومية في المشاعر المقدسة بعربة متنقلة لتقديم خدماتها للعاملين في خدمة ضيوف الرحمن.

ويقدم المكتب والعربة المتنقلة الموجودة حاليا مقابل بوابة مجمع الدوائر الحكومية في المشاعر المقدسة، خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف أو مفقود عنها، وتسجيل الواقعات المدنية بهدف التسهيل على المستفيدين من الحصول على الخدمة بأسرع وأسهل الطرق.