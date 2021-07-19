شكرا لمتابعة خبر عن فيديو.. لحظة ذبح عمالة لجمل نافق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

في مشهد غير آدمي، أقدم عدد من الأشخاص، على ذبح جمل نافق، دون مراعاة لأية إجراءات صحية.

ووثق مواطن مقطع فيديو تم تداوله في الساعات الماضية، تزامنا مع قرب عيد الأضحى المبارك، والذي ظهر خلاله جمل نافق تستعد العمالة لذبحه.

وأظهر المقطع غضب العمالة من تصوير الواقعة مهاجمين موثق المقطع، الذي ظل يسألهم بقوله: "الجمل ميت ليش تذبحه"، فيما يطالبه المخالفون بوقف التصوير.

واستنكر متداولو المقطع ما يحدث، مؤكدين أن ما يُرتكب يعتبر من جرائم قتل وتدمير صحة الإنسان، مطالبين الجهات المختصة باتخاذ إجراءات صارمة بحق هؤلاء المخالفين.