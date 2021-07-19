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استشاري: تتبع تحور كورونا ليس مُجدي والإعلام يستنزف راحتكم بنشر أسفاره

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

طمأن استشاري العناية المركزة والأمراض الباطنية، الدكتور صفوق بن حمود العنزي، المتخوفين من تحور .

وقال العنزي: "هنالك فيروسات أكثر عدوى من كورونا بكثير، ورغم وجود اللقاح منذ عقود لازالت تتحور، فتلك دورة حياتها ولم تؤثر في قدرة اللقاح".

وتابع: "اللقاحات هنا توفر حماية بين ٩٢_٩٤ ٪ ، لذلك انتظار وتتبع التحور ليس مجدي لغير المختص والإعلام يستنزف راحتكم بنشر اسفاره".

واختتم الدكتور العنزي بقوله: " توكل بالله وطعم وأشتري راحة جسدك ونفسك".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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