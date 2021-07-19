إغلاق جزئي لجسر العقيق في الاتجاهين اعتباراً من ثاني أيام عيد الأضحى

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور عن إغلاق جزئي لجسر العقيق في الاتجاهين لمدة 10 أيام اعتباراً من ثاني أيام عيد الأضحى، بهدف استبدال فواصل التمدد وإجراء عدد من أعمال الصيانة على الجسر.

تأتي هذه الأعمال ضمن جهود الوزارة المستمرة التي تجريها لكل الطرق والجسور في المملكة؛ بهدف توفير مرور سلس وآمن لعابري هذا الجسر.

وستقوم الوزارة وبالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بإغلاق تقاطع الدائري الشمالي مع طريق الملك فهد عند مخرج (4)، حيث سيُغلق المنحنى القادم من الشرق والمتجه شمالاً إلى طريق الملك فهد الرئيس، وسيكون طريق الخدمة مفتوحاً للحركة، فيما سيكون الطريق البديل هو طريق الملك خالد باتجاه الشمال، كما سيُغلق المنحنى القادم من الغرب والمتجه شمالاً إلى طريق الملك فهد الرئيس فقط، مع استمرار الحركة في طريق الخدمة، وسيكون الطريق البديل هو طريق الملك عبدالعزيز مخرج (5).

فيما سيُغلق تقاطع طريق الملك سلمان مع طريق الملك فهد الرئيس مع استمرار الحركة في طريق الخدمة، حيث سيُغلق المنحنى القادم من الشرق والمتجه جنوباً إلى وسط الرياض، ويكون الطريق البديل هو طريق الملك خالد باتجاه الجنوب، وسيُغلق المنحنى القادم من الغرب والمتجه جنوباً إلى وسط الرياض، ويكون الطريق البديل هو طريق الملك عبدالعزيز باتجاه الجنوب، كما سيُغلق طريق الملك فهد عند تقاطعه مع طريق الثمامة، حيث سيُغلق مسار ونصف بالاتجاهين في الجانب الأيمن لمدة خمس أيام، وذلك كمرحلة أولى، كما سيُغلق مسار ونصف بالاتجاهين من جانب اليسار ولمدة خمس أيام كمرحلة ثانية وأخيرة، وذلك بهدف ضمان استمرارية الحركة المرورية على الطريق.

وسيتواصل العمل على مدار الـ24 ساعة لاستكمال أعمال الصيانة في وقتها المحدد؛ كما وفرت الوزارة الفرق الفنية اللازمة لذلك عبر كوادر فنية متخصصة ستواصل العمل على فترتين بالتناوب، كما أن عمليات الصيانة التي سيشهدها الجسر تتضمن استبدال فواصل التمدد الخاصة بالجسر وعددها خمسة فواصل جديدة، ثلاثة فواصل في اتجاه الشمال، وفاصلان في اتجاه الجنوب، مع ما تقتضيه عملية الاستبدال من أعمال فنية، وسيتم خلال مدة استبدال فواصل التمدد دهان الحواجز الخرسانية وتثبيت العواكس على الحواجز الخرسانية بالإضافة لعدد من أعمال الصيانة، وبعد ذلك عملية إعادة دهان سطح الطريق، ثم البدء في إزالة التحويلات؛ بداية من التحويلات القائمة على الطريق الرئيس، ثم التقاطعات تمهيداً لإعادة فتح الجسر أمام حركة السير.

الجدير بالذكر أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف رفع مستوى السلامة على الطرق، حيث تهدف الإستراتيجية للوصول للمركز السادس عالمياً في جودة الطرق، بالإضافة لخفض الوفيات على الطرق بأكثر من 50%، وهو ما يسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطن من خلال رفع مستوى السلامة على الطرق وتوفير خيارات تنقل آمنة وذات مستوى عالٍ من الجودة والسلامة.