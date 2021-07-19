«الأرصاد» عن طقس الإثنين: أمطار غزيرة وزخات برد على بعض المناطق

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، الإثنين، تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على بعض المناطق.

وقال مركز الأرصاد، في تقريره عن حالة طقس الإثنين، إن مناطق نجران، جيزان، عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض تتأثر باستمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، تكون مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول.

كما توقع مركز الأرصاد، أن تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض تشمل العاصمة الرياض تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

فيما تنشط الرياح السطحية على سواحل منطقة مكة المكرمة ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار ما يحد من مدى الرؤية الأفقية.

وحول حالة البحر الأحمر، قال مركز الأرصاد، إن حركة الرياح السطحية تكون غربية الى شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف تصل إلى مترين على الجزء الجنوبي.

أما عن الخليج العربي، فأشار الأرصاد إلى أن حركة الرياح السطحية تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.