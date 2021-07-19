منتجات القهوة والهيل مخالفة للمواصفات

كشفت جولات هيئة الغذاء والدواء على محلات بيع القهوة ومنتجاتها، بغرض التحقق من مطابقة المنتجات والهيل المعروضة بالسوق المحلي للمواصفات، عن مخالفة 80% من منتجات القهوة، و69% من منتجات الهيل لدرجات التصنيف والبيانات الإيضاحية.

وأضحت الهيئة أن 33% من منتجات الهيل المخالفة لم تحتو على درجة التصنيف، و22% من منتجات القهوة لم تتطابق مع بند البيانات الإيضاحية حسب اللائحة المعتمدة، وأضافت أنه تم التحقق من 150 منتجا، منها 88 منتج قهوة، و62 منتج هيل.

العسل والشيرة

أجرت الهيئة دراسة على منتجات العسل والشيرة، وبلغ إجمالي المنتجات التي تم التحقق منها خلال الدراسة 279 منتجا، شكلت نسبة المنتجات المخالفة 9.6%، في الوقت الذي شكلت بطاقات المواد الغذائية المعتمدة والمعبأة 67% من إجمالي المخالفات المرصودة، واستخدام مسميات مضللة وتعبئتها في عبوات مشابهه لعبوات العسل أو وضع صورة توهم أن المنتج عسل، شكلت تلك المخالفات 33% من إجمالي الكميات المرصودة، وبلغت نسبة المنتجات المستوردة المخالفة 48%، والمنتجات المحلية المخالفة 52%.

فسح منتجات

عملت الهيئة على تيسير فسح المنتجات ذات العلاقة بالوقاية والعلاج من فيروس كورونا، وإعداد مسودة الدليل الشامل لتداول وإنتاج واستيراد العسل ودراسة العوائق ووضع الحلول المثلي لإرساليات الأغذية الواردة من الهند والمتوقفة بسبب الجائحة، كما عملت على مبادرة تطوير مصانع الأغذية ومياه الشرب بعد تصنيف المنشآت إلى مجاميع، فضلا عن مبادرة إحكام الرقابة على اللحوم المبردة غير المعبأة، وتقييم قرارات فسح المنافذ لجميع أنواع المنتجات بهدف رفع مستوى دقة وكفاءة الفسح وتطبيق التقييم الذاتي للمنشأة الغذائية.

ذكاء اصطناعي

شاركت الغذاء والدواء في نظام الفسح عبر الذكاء الاصطناعي من خلال رسم مسار الفسح ومدخلاته وآلية الاعتراض بالنظام وتدريب المعينين بالجمارك على الطرق العلمية لسحب العينات وتوضيح الأدوات اللازمة لذلك والانتهاء من حصر البنود الجمركية للمنتجات الخاضعة للهيئة، وإعداد آلية استيراد الأسماك والأحياء المائية الطازجة من سلطنة عمان والإمارات، ونشر دليل للضوابط والاشتراطات الواجب اتباعها عند استيراد العسل ومنتجات النحل إلى المملكة.

إجراءات اتخذتها الغذاء والدواء

تطوير آلية تصدير المنتجات ذات الأصل الحيواني.

تفعيل نظام التفتيش الإلكتروني.

الاطلاع على تصنيع منتجات الكمامات المحلية.

الانتهاء من مشروع توضيح الكافيين في أماكن بيع القهوة.

وضع خطة رصد داخلية لمستحضرات التجميل.