نحو حج صحي وآمن ندوة افتراضية لتوعية الحجاج

أكد نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع استشاري طب الأسرة البروفيسور أشرف أمیر أن وزارة الصحة السعودية تقوم بجهود كبيرة في تقدیم الرعایة الصحیة والطبية لخدمة حجاج بيت الله الحرام في كل عام، موضحا اھتمام وزارة الصحة والقطاعات الصحية الأخرى في المملكة بالجانب الوقائي عند تقدیمھم للخدمات الطبية والعلاجية للحجاج لحمایتھم أثناء تأدیتھم مناسك الحج إلى جھود الدولة في توفير اللقاحات ومن ضمنھا لقاحات كورونا وتقدیمھا للحجاج لحمایتھم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي یھدف لتوعية حجاج بیت الله الحرام المنعقد برئاسة البروفيسور أشرف أمیر والذي تم تنظیمه بالتعاون مع شركة فايزر السعودية مساء أمس افتراضيا عبر المنصة الإلكترونية لملتقى الخبرات لتنظيم المعارض والمؤتمرات "FEXC ،"تحت عنوان (نحو حج صحي وآمن).

وقد بدأ المؤتمر الصحفي بمحاضرة توعوية قدمھا رئیس الجمعیة السعودیة لطب الأسرة والمجتمع استشاري طب الأسرة البروفیسور أشرف أمیر بعنوان (أھمیة الصحة الوقائية للحجاج في زمن كورونا) وأشار من خلالھا إلى سبل وقاية الحاج من الأمراض خلال تواجده في الأماكن المزدحمة وخلال تعرضھ لأشعة الشمس القوية.

تلى ھذه المحاضرة محاضرة أخرى بعنوان (الأمراض الوبائية وكیفیة الوقایة منھا) قدمتھا الأستاذ المساعد واستشاري الطب الوقائي عضو المجلس العلمي للزمالة السعودیة الدكتورة رجاء الردادي وتطرقت من خلالھا إلى التعريف ببعض الامراض المعدية والأكثر شيوعا في التجمعات والحشود البشرية ومن ضمنھا مرض كورونا "كوفید-19" ومتحوراته.

وأشارت الى كیفیة تجنب الإصابة بالامراض الوبائية و أھمیة اللقاحات للحجاج.

كما قدمت الصیدلانیة الإكلینیكیة والباحثة في العلوم الصیدلانیة وعلوم أمراض القلب والأمراض المزمنة الدكتورة فخر الأیوبي المحاضرة الثالثة في المؤتمر بعنوان (الحقیبة الصحیة والاستخدام الدوائي للحاج) حیث قامت بشرح بعض من أھم الأدویة والمستلزمات الصحیة التي یجب أن تحتوي علیھا الحقیبة الصحیة لكل حاج بشكل عام وللحجاج المرضى بأمراض مزمنة مثل مرض السكري والمصابین بارتفاع ضغط الدم وأمراض الجھاز التنفسي بشكل خاص.

كما تم تقدیم النصائح الطبیة والإرشادیة للحجاج بالطرق الصحیحة لحفظ الأدویة و طرق استخدامھا في فترة تواجدھم في المشاعر المقدسة.أما المحاضرة الرابعة في ھذا المؤتمر فقد كانت بعنوان (اللقاحات وأھمیتھا في موسم الحج) وقدمھا مدیر الإدارة الطبیة بشركة فایزر السعودیة الدكتور ھاني الھاشمي والذي تحدث فیھا عن أھمیة اللقاحات بشكل عام في وقایة الحجاج وغیرھم من الإصابة بالأمراض المعدیة.

وختم الدكتور ھاني الھاشمي محاضرته بالإشارة إلى اھتمام شركة فایزر السعودیة بالمشاركة في البرامج التوعویة والتثقیفیة الصحیة التي تحافظ على الصحة العامة للفرد وتھدف إلى رفع معدلات الوعي الصحي والمجتمعي.