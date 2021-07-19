بالصور .. الكعبة المشرفة تكتسي حلَّتها الجديدة قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم باستبدال كسوة الكعبة المشرفة كما جرت العادة السنوية.وقام الفريق... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 09 ذو الحجة 1442 هـ 09 ذو الحجة 1442 هـ

منتجات القهوة والهيل مخالفة للمواصفات كشفت جولات هيئة الغذاء والدواء على محلات بيع القهوة ومنتجاتها، بغرض التحقق من مطابقة المنتجات والهيل المعروضة بالسوق المحلي... جدة : نجلاء الحربي جدة : نجلاء الحربي 09 ذو الحجة 1442 هـ 09 ذو الحجة 1442 هـ

ضبط 52 مخالفا لتنظيم وتعليمات الحج صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج العميد سامي الشويرخ، أنه ضبط (52) مخالفاً لتنظيم وتعليمات الحج التي تنص على وجوب الحصول على... ‏مكة المكرمة : دوت الخليج ‏مكة المكرمة : دوت الخليج 09 ذو الحجة 1442 هـ 09 ذو الحجة 1442 هـ

نحو حج صحي وآمن ندوة افتراضية لتوعية الحجاج أكد نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع استشاري طب الأسرة البروفيسور أشرف أمیر أن وزارة الصحة السعودية تقوم بجهود كبيرة... جدة : نجلاء الحربي جدة : نجلاء الحربي 09 ذو الحجة 1442 هـ 09 ذو الحجة 1442 هـ

قضايا الفساد توقف 5 متهمين يوميا أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 1054 خلال الستة شهور الماضية وبمتوسط يومي بلغ 5 أشخاص، في حين حققت مع 4017 متهما بمتوسط يومي يبلغ 22،... الدمام : زينة علي الدمام : زينة علي 09 ذو الحجة 1442 هـ 09 ذو الحجة 1442 هـ

" /> " /> الخروف يتسيد زينة العيد اكتسح خروف العيد غالبية تجهيزات زينة عيد الأضحى المبارك، حيث قامت معظم المحال من عطورات وملابس وإكسسوارات بتزيين محالهم وبضائعهم... الرياض: فيصل درويش الرياض: فيصل درويش 08 ذو الحجة 1442 هـ 08 ذو الحجة 1442 هـ

" /> " /> أسعار الحلويات تنافس الأضاحي تشهد محلات بيع الحلويات ازدحاما من قِبل المتسوقين قبيل أيام من حلول عيد الأضحي، حيث ينتعش قطاع المأكولات بشكل كبير في المواسم... الرياض: فيصل درويش الرياض: فيصل درويش 08 ذو الحجة 1442 هـ 08 ذو الحجة 1442 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر متابعة جوية وميدانية لراحة الحجاج بمنى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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