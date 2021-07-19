قضايا الفساد توقف 5 متهمين يوميا

وأظهرت البيانات الدورية للهيئة منذ جمادى الآخرة الماضي تكرار ظهور 3 وزارات بشكل شهري وهي: الداخلية، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم بقضايا الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.
وشهد شهر ذو القعدة أعلى عدد في الأشخاص المحقق معهم والموقوفين حيث بلغ عدد المحقق معهم 999 متهما، تم إيقاف 298 متهما منهم، في حين بلغت عدد الجولات 340 جولة، بينما شهد شهر رمضان أعلى عدد للجولات الرقابية التي بلغت 1733 جولة، تم فيها التحقيق مع 588 متهما، وإيقاف 138 منهم.
قضايا الفساد خلال 6 أشهر:
جمادى الآخرة
الجولات الرقابية 490
المحقق معهم 411
الموقوفون 65 مواطنا ومقيما
الوزارات: الدفاع، الداخلية، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والتعليم، والبيئة والمياه، ورئاسة أمن الدولة، وهيئة الغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.
رجب
الجولات الرقابية 263
المحقق معهم 757
الموقوفون 241
الوزارات= الداخلية، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للجمارك، البريد السعودي
شعبان
الجولات الرقابية 971
المحقق معهم 700
الموقوفون 176
الوزارات= الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، المالية، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، النقل، الإعلام، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الهيئة العامة للجمار، الهيئة العامة للهلال الأحمر، وشركة المياه الوطنية
رمضان
الجولات الرقابية 1733
المحقق معهم 588
الموقوفون 138
الوزارات= الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، النقل، الإعلام، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الرياضة، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
شوال
الجولات الرقابية 914
المحقق معهم 562
الموقوفون 136
الوزارات=الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
ذو القعدة
الجولات الرقابية 340
المحقق معهم 999
الموقوفون 298
الوزارات= الدفاع، الداخلية الصحة، العدل، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التعليم، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الطاقة، والتجارة
المجموع خلال 6 أشهر
الجولات الرقابية
4711
المحقق معهم
4017
الموقوفون
1054
أكثر الوزارات ظهورا:
الداخلية
الشؤون البلدية والقروية والإسكان
التعليم
عدد الوزارات والهيئات الحكومية
23
الوزارات ومرات ظهورها خلال في بيانات مكافحة الفساد خلال 6 أشهر:
01 الدفاع 5
02 الداخلية 6
03 العدل 5
04 الشؤون البلدية والقروية والإسكان 6
05 التعليم 6
06 البيئة والمياه 1
07 رئاسة أمن الدولة 1
08 هيئة الغذاء والدواء 1
09 الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة 1
10 الصحة 5
11 الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية 4
12 الهيئة العامة للجمارك 3
13 البريد السعودي 1
14 الحرس الوطني 3
15 المالية 1
16 النقل 2
17 الإعلام 2
18 الهيئة العامة للهلال الأحمر 1
19 شركة المياه الوطنية 1
20 الرياضة 1
21 وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد 1
22 الطاقة 1
23 التجارة 1
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