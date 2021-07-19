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وزير الداخلية يقف على سير العمل بمركز القيادة والسيطرة في مشعر منى

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

وزير الداخلية يقف على سير العمل بمركز القيادة والسيطرة في مشعر منى

تابع إجراءات تنفيذ خطط أمن الحج لهذا العام

متابعات الخليج 365 - واس

وقف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على سير العمل في مركز القيادة والسيطرة بمقر الأمن العام بمشعر منى.

وتابع سموه خلال اجتماعه بقيادات أمن الحج، إجراءات تنفيذ خطط أمن الحج لهذا العام 1442هـ .

ونقل الأمير عبدالعزيز بن سعود خلال الاجتماع تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، للمشاركين في موسم حج هذا العام.

وزير الداخلية يقف على سير العمل بمركز القيادة والسيطرة في مشعر منى - متابعات الخليج 365

تشديد على التدابير الوقائية: 

وشدّد سموه على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبرتوكولات المتخذة لمواجهة لموسم حج هذا العام .

وجرى خلال الاجتماع استعراض المراحل الحالية من خطط أمن الحج، واستعدادات قوات أمن الحج لتنفيذ مهامها للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

تحديث مقر الأمن العام: 

وكان وزير الداخلية قد افتتح توسعة وتحديث مقر الأمن العام بمنى وصالة المراقبة التلفزيونية التي تم رفع الطاقة التشغيلية بها ووفرت فيها أحدث الإمكانات التقنية.

وزير الداخلية يقف على سير العمل بمركز القيادة والسيطرة في مشعر منى - متابعات الخليج 365

حضر الاجتماع نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح.

وزير الداخلية يقف على سير العمل بمركز القيادة والسيطرة في مشعر منى - متابعات الخليج 365
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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