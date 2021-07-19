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وصول كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لإكسائها حلتها الجديدة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

وصول كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لإكسائها حلتها الجديدة

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وصلت كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لإكسائها حلتها الجديدة.

وبدأت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين، في وقت سابق فك مذهبات الكعبة المشرفة استعدادًا لإنزال الثوب القديم وإكساء الكعبة حلتها الجديدة.

إجراءات احترازية: 

وتتسابق الجهات الحكومية والخاصة المعنية بخدمة الحجاج في تقديم أفضل خدماتها لضيوف الرحمن، وسط إجراءات احترازية وصحية للوقاية من ، هذه الخدمة التي خص الله بها هذه البلاد وشرف قادتها وشعبها بخدمة بيته الحرام ومسجد رسوله الأمين والحجاج والزوار والعمار.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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