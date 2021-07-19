الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

نشرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) لقطات من مركز العمليات الخاص بـ سوار الحاج الذكي “نُسك” في مقر الهيئة.

رحلة حج ميسرة وآمنة:

وتستهدف الهيئة عبر سوار الحاج الذكي أن تكون رحلة الحج ميسرة وآمنة لضيوف الرحمن وتنفيذ تجربة ذكية خلال أداء المناسك.

ما هو سوار الحاج الذكي ؟

وسوار الحاج واحدة من الخطوات التنفيذية لتطوير المنظومة التقنية وتعزيز الابتكار وسعي المملكة الجاد إلى الاهتمام بضيف الرحمن في كامل رحلته الروحانية، إلى جانب تمكين القطاعين الخاص والثالث ليكونا شريكين في عملية التطوير المستمرة.

ويقدم سوار الحاج الذكي “نسك”، الذي يطرح لأول مرة على مستوى السعودية في نسخته التجريبية حيث سيتم توزيع 5 آلاف سوار على الحجاج، خدمات رئيسة تشمل توفير كامل المعلومات حول الحاج، والحالة الصحية (محصن، محصن جرعة أولى، محصن متعافٍ) ومتابعة ورصد بيانات الحالة الصحية المتعلقة بقياس نسبة أكسجين الدم ونبضات القلب، وخدمات طلب المساعدة الأمنية أو الطبية الطارئة؛ مما يسهم في سرعة الوصول إلى موقعة ومساعدته، كما سيتم إرسال رسائل توعوية للحجاج تصلهم عبر السوار، وغيرها من الخدمات لتقديم تجربة حج ميسرة للحجاج بإذن الله.

تطويع التقنية:

وتعكس مذكرة التفاهم الدور الكبير الذي تقوم به سدايا من تطويعٍ للتقنية معتمدةً في ذلك على بنيتها التحتية المتطورة وكفاءاتها الوطنية وقدرتها على تطوير الحلول المبتكرة، كما ستساهم في إثراء تجربة ضيوف الرحمن وتسهيل رحلتهم إذ يعد ذلك هدفًا من الأهداف التي يسعى برنامج ضيوف الرحمن إلى تحقيقه، كما تعد مساهمة (stc) إضافة أخرى إلى هذه المذكرة بتسخير شراكاتها المميزة مع كبرى شركات التقنية العالمية لدعم هذا المشروع التقني الذي سيعكس التطور التقني الذي وصلت إليه المملكة على مستوى العالم.

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