تصعيد 17 مليون رغيف خبز و142 طن دواجن لـ المشاعر المقدسة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-19

متابعات الخليج 365 - المشاعر المقدسة

أعلنت وزارة التجارة عن المنتجات المصعدة للمشاعر المقدسة خلال الفترة من 1 إلى 8 ذي الحجة.

المنتجات المصعدة:

وأوضح متحدث التجارة، عبدالرحمن الحسين، عبر حسابه بموقع تويتر، أنه تم تصعيد 17 مليون رغيف خبز، و4 ملايين لتر مياه صحية، و4 آلاف لتر عصائر، و35 طن أرز، ومليون لتر حليب وألبان.

وكذلك 20 طن سكر، و6 أطنان لحم، و142 طن دواجن.

وتتسابق الجهات الحكومية والخاصة المعنية بخدمة الحجاج في تقديم أفضل خدماتها لضيوف الرحمن، وسط إجراءات احترازية وصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، هذه الخدمة التي خص الله بها هذه البلاد وشرف قادتها وشعبها بخدمة بيته الحرام ومسجد رسوله الأمين والحجاج والزوار والعمار.



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