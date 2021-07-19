الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

رياح وسحب رعدية على المشاعر المقدسة حتى عصر يوم غد

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الرياح النشطة والسحب الرعدية على منطقة مكة المكرمة لتشمل (عرفات- مزدلفة- منى- العاصمة المقدسة).

موعد انتهاء الحالة:

ولفت المركز، بحسب تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إلى أن الإنذار بالحالة الجوية ينتهى يوم غد الاثنين في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

وأكد أن التأثيرات المصاحبة هي نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية.

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