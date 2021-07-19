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رياح وسحب رعدية على المشاعر المقدسة حتى عصر يوم غد

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

رياح وسحب رعدية على المشاعر المقدسة حتى عصر يوم غد

الحالة تشمل عرفات ومزدلفة ومنى
رياح وسحب رعدية على المشاعر المقدسة حتى عصر يوم غد

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الرياح النشطة والسحب الرعدية على منطقة مكة المكرمة لتشمل (عرفات- مزدلفة- منى- العاصمة المقدسة).

موعد انتهاء الحالة: 

ولفت المركز، بحسب تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إلى أن الإنذار بالحالة الجوية ينتهى يوم غد الاثنين في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

وأكد أن التأثيرات المصاحبة هي نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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