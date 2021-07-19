شكرا لقرائتكم رياح وسحب رعدية على المشاعر المقدسة حتى عصر يوم غد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18
وأكد أن التأثيرات المصاحبة هي نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية.
رياح وسحب رعدية على المشاعر المقدسة حتى عصر يوم غد
الحالة تشمل عرفات ومزدلفة ومنى
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار الرياح النشطة والسحب الرعدية على منطقة مكة المكرمة لتشمل (عرفات- مزدلفة- منى- العاصمة المقدسة).
موعد انتهاء الحالة:
ولفت المركز، بحسب تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر، إلى أن الإنذار بالحالة الجوية ينتهى يوم غد الاثنين في تمام الساعة الرابعة عصرًا.
وأكد أن التأثيرات المصاحبة هي نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية.
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