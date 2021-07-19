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إتلاف أكثر من 2700 كجم لحوم فاسدة في مكة المكرمة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

إتلاف أكثر من 2700 كجم لحوم فاسدة في مكة المكرمة

تنفيذ أكثر من 700 جولة للفرق الرقابية

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة عن ضبط وإتلاف أكثر من 2700 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

أكثر من 700 جولة: 

وأكدت الأمانة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، أنه تم تنفيذ أكثر من 700 جولة للفرق الرقابية التابعة لوكالة البلديات متمثلة في بلدية العزيزية الفرعية، أسفرت عن إغلاق 25 منشأة تجارية خالفت الاشتراطات الصحية و3 محطات غير مستوفية للاشتراطات الفنية.

نظام ميدان بلس: 

في سياق آخر، فعّلت وكالة الخدمات متمثلة في إدارة المسالخ بالتعاون مع مركز التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، نظام ميدان بلس للرقابة الإلكترونية على المسالخ التي تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة.

 
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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