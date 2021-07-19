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حرس الحدود يشارك في خدمة ضيوف الرحمن بمنى

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

حرس الحدود يشارك في خدمة ضيوف الرحمن بمنى

وفق الخطط التشغيلية وخطط الطوارئ

متابعات الخليج 365 - واس

تُشارك المديرية العامة لحرس الحدود في خدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة بقوة مساندة لقيادة قوات أمن الحج في مشعر منى، وفرق من البحث والإنقاذ في خطة الطوارىء بالمشاعر المقدسة، ضمن الجهات الأمنية المساندة في تنفيذ الخطط التشغيلية الأمنية وخطط الطواريء في الحج.

تأهيل المشاركين: 

وعملت المديرية على تأهيل المشاركين في مهمة تنظيم المشاة، من خلال برامج تدريبية تضمنت إدارة الحشود، وإدارة الأزمات، والإسعافات الأولية.


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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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