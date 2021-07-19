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شكرا لقرائتكم حرس الحدود يشارك في خدمة ضيوف الرحمن بمنى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18
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حرس الحدود يشارك في خدمة ضيوف الرحمن بمنى
وفق الخطط التشغيلية وخطط الطوارئ
متابعات الخليج 365 - واس
تُشارك المديرية العامة لحرس الحدود في خدمة ضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة بقوة مساندة لقيادة قوات أمن الحج في مشعر منى، وفرق من البحث والإنقاذ في خطة الطوارىء بالمشاعر المقدسة، ضمن الجهات الأمنية المساندة في تنفيذ الخطط التشغيلية الأمنية وخطط الطواريء في الحج.
تأهيل المشاركين:
وعملت المديرية على تأهيل المشاركين في مهمة تنظيم المشاة، من خلال برامج تدريبية تضمنت إدارة الحشود، وإدارة الأزمات، والإسعافات الأولية.
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