إغلاق جسر تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الثمامة جزئيًّا بسبب الصيانة

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شكرا لقرائتكم إغلاق جسر تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الثمامة جزئيًّا بسبب الصيانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18
إغلاق جسر تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الثمامة جزئيًّا بسبب الصيانة
خلال الفترة من 11 إلى 20 ذي الحجة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد مرور منطقة الرياض، وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل لقائدي المركبات، أنه سيتم إغلاق ميدان الرباط مخرج 4 (جسر تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الثمامة) بشكل جزئي لتنفيذ أعمال الصيانة.
طرق بديلة:
وأوضح المرور، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، أن الإغلاق سيكون خلال الفترة من 11 إلى 20 ذي الحجة، مهيبًا بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.
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