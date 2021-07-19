إغلاق جسر تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الثمامة جزئيًّا بسبب الصيانة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مرور منطقة الرياض، وبالتنسيق مع فرع وزارة النقل لقائدي المركبات، أنه سيتم إغلاق ميدان الرباط مخرج 4 (جسر تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الثمامة) بشكل جزئي لتنفيذ أعمال الصيانة.

طرق بديلة:

وأوضح المرور، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، أن الإغلاق سيكون خلال الفترة من 11 إلى 20 ذي الحجة، مهيبًا بمستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.



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