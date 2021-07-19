، محافظ شقراء يتفقد سوق الأغنام والمسلخ الرئيس.. ويوجّه بمعالجة الملاحظات ،

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قام محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، بجولة تفقدية لسوق بيع المواشي والأغنام والمسلخ الرئيس في المحافظة، رافقه في الجولة مساعد رئيس البلدية المهندس بندر بن مرزوق الشيباني.
وتفصيلاً، قام محافظ شقراء بجولة تفقدية لسوق الأغنام والمواشي، اطلع خلالها على مرافق السوق، والتقى عددًا من بائعي الأغنام والمتسوقين واطمأن على ما يقدم من خدمات.
ثم قام بزيارة المسلخ الرئيس في المحافظة، واطلع على الاستعدادات القائمة مبديًا عددًا من الملحوظات التي شدد على تفاديها ومعالجتها، ومشددًا على تقديم أفضل الخدمات في جميع المرافق بما يحقق رفاهية وخدمة عالية الجودة للمواطن والمقيم.
وأشاد "البواردي" بما شاهده من الجهود التي تقدمها البلدية، والتي من أهمها: إقامة مكتب خدمات للسوق، يوجد فيه عدد من مراقبي البلدية بشكل دائم، لمراقبة السوق وتنظيم دخول وخروج ووقوف السيارات المحملة بالأغنام.
كما تقوم فرق البلدية بتنظيم حركة السير في الطرق المؤدية إلى السوق، بمساعدة إدارة مرور شقراء، إضافة إلى الوجود الأمني من رجال الشرطة والدوريات الأمنية بالمحافظة.
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 12:59 AM
شدد على تقديم أفضل الخدمات بما يحقق رفاهية عالية الجودة للمواطن والمقيممحافظ شقراء يتفقد سوق الأغنام والمسلخ الرئيس.. ويوجّه بمعالجة الملاحظات
قام محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي، بجولة تفقدية لسوق بيع المواشي والأغنام والمسلخ الرئيس في المحافظة، رافقه في الجولة مساعد رئيس البلدية المهندس بندر بن مرزوق الشيباني.
وتفصيلاً، قام محافظ شقراء بجولة تفقدية لسوق الأغنام والمواشي، اطلع خلالها على مرافق السوق، والتقى عددًا من بائعي الأغنام والمتسوقين واطمأن على ما يقدم من خدمات.
ثم قام بزيارة المسلخ الرئيس في المحافظة، واطلع على الاستعدادات القائمة مبديًا عددًا من الملحوظات التي شدد على تفاديها ومعالجتها، ومشددًا على تقديم أفضل الخدمات في جميع المرافق بما يحقق رفاهية وخدمة عالية الجودة للمواطن والمقيم.
وأشاد "البواردي" بما شاهده من الجهود التي تقدمها البلدية، والتي من أهمها: إقامة مكتب خدمات للسوق، يوجد فيه عدد من مراقبي البلدية بشكل دائم، لمراقبة السوق وتنظيم دخول وخروج ووقوف السيارات المحملة بالأغنام.
كما تقوم فرق البلدية بتنظيم حركة السير في الطرق المؤدية إلى السوق، بمساعدة إدارة مرور شقراء، إضافة إلى الوجود الأمني من رجال الشرطة والدوريات الأمنية بالمحافظة.
، محافظ شقراء يتفقد سوق الأغنام والمسلخ الرئيس.. ويوجّه بمعالجة الملاحظات ،
المصدر : الخليج 365
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