، "القصبي" يتفقد المراكز الإعلامية المشاركة في تغطية مناسك الحج لهذا العام ،

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تفقد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، سير العمل بالمراكز الإعلامية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتغطية مناسك الحج لهذا العام 1442هـ، التي تضم التجهيزات التقنية والكوادر الإعلامية المتخصصة في مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، بما ينعكس على مجهودات المملكة وخدماتها المقدمة لضيوف الرحمن حتى ينعمون بحجٍ آمن ومستقر.
واستهل زيارته التفقدية بالمركز الإعلامي لوزارة الحج والعمرة واستمع لشرح مفصل عن أعمال المركز والخدمات التي يقدمها، من أخبار وتقارير وإجراء لقاءات صحفية وتلفزيونية تدعم احتياجات ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، إلى جانب توفير تقنيات الاتصال الرقمية التي تعينهم في إنجاز مهام تغطياتهم المختلفة عن أعمال الحج.
وتفقد الدكتور ماجد القصبي مقر غرفة العمليات الإعلامية ومقر المؤتمر الصحفي، حيث استمع لشرح وافٍ عن الخدمات التي تقدمها الغرفة، كما زار مقر هيئة الإعلام المرئي والمسموع والوقوف على استعداداتهم، واطلع معاليه على التجهيزات الفنية لهيئة الإذاعة والتلفزيون في مسجد نمرة، وتفقد مقر وزارة الإعلام بمنى واطلع على التجهيزات المتوفرة للمنظومة، وعلى استديو جسر الجمرات التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون.
عقب ذلك زار مقر المركز الإعلامي لوكالة الأنباء السعودية بجامعة أم القرى، الذي يعد ثمرة شراكة بين الجانبين لدعم أعمال تغطية موسم الحج، وتابع سير العمل بالمركز الذي اشتمل على أحدث التقنيات في المجال الإعلامي، وشبكات الحاسب الآلي، حيث يعمل على إنتاج المواد الإعلامية، وإعداد الأخبار والتقارير والقصص الميدانية في مختلف الجوانب المتعلقة برحلة الحج.
ووجه في ختام زيارته فريق العمل بالمركز، ببذل أقصى الجهود لإبراز دور المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وعكس الصورة المشرفة لما تقدمه مختلف القطاعات المشاركة في أعمال الحج، بما يرتقي لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، وإظهار شعيرة الحج وسماحة الإسلام وسواسية المسلمين.
رافق "القصبي" خلال الجولة رئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف الدكتور فهد آل عقران، ووكيل الوزارة للتواصل الدكتور عبد الله المغلوث، ووكيل الوزارة للعلاقات الدولية الدكتور خالد الغامدي، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي، القائم بأعمال وكيل الوزارة للخدمات المشتركة بالحج الدكتور خالد أبو هتلة وعدد من المسؤولين بالوزارة وقطاعاتها.
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 12:58 AM
استمع لشرح مفصل عن أعمالها والخدمات التي تقدمها في مكة والمشاعر المقدسة"القصبي" يتفقد المراكز الإعلامية المشاركة في تغطية مناسك الحج لهذا العام
تفقد وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، سير العمل بالمراكز الإعلامية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتغطية مناسك الحج لهذا العام 1442هـ، التي تضم التجهيزات التقنية والكوادر الإعلامية المتخصصة في مختلف وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، بما ينعكس على مجهودات المملكة وخدماتها المقدمة لضيوف الرحمن حتى ينعمون بحجٍ آمن ومستقر.
واستهل زيارته التفقدية بالمركز الإعلامي لوزارة الحج والعمرة واستمع لشرح مفصل عن أعمال المركز والخدمات التي يقدمها، من أخبار وتقارير وإجراء لقاءات صحفية وتلفزيونية تدعم احتياجات ممثلي وسائل الإعلام المختلفة، إلى جانب توفير تقنيات الاتصال الرقمية التي تعينهم في إنجاز مهام تغطياتهم المختلفة عن أعمال الحج.
وتفقد الدكتور ماجد القصبي مقر غرفة العمليات الإعلامية ومقر المؤتمر الصحفي، حيث استمع لشرح وافٍ عن الخدمات التي تقدمها الغرفة، كما زار مقر هيئة الإعلام المرئي والمسموع والوقوف على استعداداتهم، واطلع معاليه على التجهيزات الفنية لهيئة الإذاعة والتلفزيون في مسجد نمرة، وتفقد مقر وزارة الإعلام بمنى واطلع على التجهيزات المتوفرة للمنظومة، وعلى استديو جسر الجمرات التابع لهيئة الإذاعة والتلفزيون.
عقب ذلك زار مقر المركز الإعلامي لوكالة الأنباء السعودية بجامعة أم القرى، الذي يعد ثمرة شراكة بين الجانبين لدعم أعمال تغطية موسم الحج، وتابع سير العمل بالمركز الذي اشتمل على أحدث التقنيات في المجال الإعلامي، وشبكات الحاسب الآلي، حيث يعمل على إنتاج المواد الإعلامية، وإعداد الأخبار والتقارير والقصص الميدانية في مختلف الجوانب المتعلقة برحلة الحج.
ووجه في ختام زيارته فريق العمل بالمركز، ببذل أقصى الجهود لإبراز دور المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، وعكس الصورة المشرفة لما تقدمه مختلف القطاعات المشاركة في أعمال الحج، بما يرتقي لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، وإظهار شعيرة الحج وسماحة الإسلام وسواسية المسلمين.
رافق "القصبي" خلال الجولة رئيس وكالة الأنباء السعودية المكلف الدكتور فهد آل عقران، ووكيل الوزارة للتواصل الدكتور عبد الله المغلوث، ووكيل الوزارة للعلاقات الدولية الدكتور خالد الغامدي، ورئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد الحارثي، القائم بأعمال وكيل الوزارة للخدمات المشتركة بالحج الدكتور خالد أبو هتلة وعدد من المسؤولين بالوزارة وقطاعاتها.
، "القصبي" يتفقد المراكز الإعلامية المشاركة في تغطية مناسك الحج لهذا العام ،
المصدر : الخليج 365
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