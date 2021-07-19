محمد بن مسعود - الدمام - اللاعب اشترط راتباً سنوياً يبلغ 3 ملايين يورو وعد محترف نادي الهلال الحالي، اللاعب الفرنسي بافيتمبي قوميز، جماهير ناديه السابق غلطة سراي بالتدخل لحسم صفقة اللاعب رشيد غزال لمصلحتهم. وطالبت جماهير النادي التركي، اللاعب بمحاولة إقناع رشيد غزال باللعب لصفوف غلطة سراي بحكم الصداقة التي تحكمهما. ويتنافس كل من بشكتاش وغلطة سراي على اللاعب الذي يريد الحصول على راتب سنوي يبلغ 3 ملايين يورو. وكان النصر قد تقدم بعرض لضم اللاعب نظير مبلغ 4 ملايين يورو سنوياً لكن اللاعب رفض الانضمام للفريق لرغبته في استكمال مسيرته في أوروبا. بعد أن رفض عرض النصر.. "قوميز" محترف "الهلال" يعد ناديه السابق بهذه الصفقة محمد السيّد الخليج 365 2021-07-18 وعد محترف نادي الهلال الحالي، اللاعب الفرنسي بافيتمبي قوميز، جماهير ناديه السابق غلطة سراي بالتدخل لحسم صفقة اللاعب رشيد غزال لمصلحتهم. وطالبت جماهير النادي التركي، اللاعب بمحاولة إقناع رشيد غزال باللعب لصفوف غلطة سراي بحكم الصداقة التي تحكمهما. ويتنافس كل من بشكتاش وغلطة سراي على اللاعب الذي يريد الحصول على راتب سنوي يبلغ 3 ملايين يورو. وكان النصر قد تقدم بعرض لضم اللاعب نظير مبلغ 4 ملايين يورو سنوياً لكن اللاعب رفض الانضمام للفريق لرغبته في استكمال مسيرته في أوروبا. 18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 11:41 PM اللاعب اشترط راتباً سنوياً يبلغ 3 ملايين يورو اللاعب اشترط راتباً سنوياً يبلغ 3 ملايين يورو وعد محترف نادي الهلال الحالي، اللاعب الفرنسي بافيتمبي قوميز، جماهير ناديه السابق غلطة سراي بالتدخل لحسم صفقة اللاعب رشيد غزال لمصلحتهم. وطالبت جماهير النادي التركي، اللاعب بمحاولة إقناع رشيد غزال باللعب لصفوف غلطة سراي بحكم الصداقة التي تحكمهما. ويتنافس كل من بشكتاش وغلطة سراي على اللاعب الذي يريد الحصول على راتب سنوي يبلغ 3 ملايين يورو. وكان النصر قد تقدم بعرض لضم اللاعب نظير مبلغ 4 ملايين يورو سنوياً لكن اللاعب رفض الانضمام للفريق لرغبته في استكمال مسيرته في أوروبا. ، بعد أن رفض عرض النصر.. "قوميز" محترف "الهلال" يعد ناديه السابق بهذه الصفقة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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