- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تعرَّض أحد المتاحف الأثرية بالبديع في محافظة الأفلاج لانهيار وجرف ما بداخلها من قطع أثرية بسبب السيول الجارفة التي شهدتها المحافظة اليوم.
وقال إبراهيم الجرادة، موثِّق فيديو انهيار بيوت الطين بالبديع، لـ"الخليج 365": "لاحظت على بعض المباني الطينية في البديع الميل إلى الانهيار؛ فحاولت التواصل مع أصحابها، ولكن سرعة جريان السيول والأمطار لم تمهلها سوى دقائق". فيما ذكر صاحب المتحف إبراهيم الدماعين أن السيول جرفت له نحو ثلاثة آلاف قطعة أثرية، عمل على جمعها خلال العشرين سنة الماضية.
يُذكر أن متحف الدماعين يُعتبر من المتاحف الأثرية؛ كونه يحوي قطعًا تراثية، تحاكي حياة الماضي، ويعد من المواقع التي يستهدفها الزوار من داخل المحافظة وخارجها.
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 12:13 AM
بمواقع يستهدفها الزوَّار من داخل المحافظة وخارجهابالفيديو.. سيول الأفلاج تجرف 3 آلاف قطعة أثرية في البديع
تعرَّض أحد المتاحف الأثرية بالبديع في محافظة الأفلاج لانهيار وجرف ما بداخلها من قطع أثرية بسبب السيول الجارفة التي شهدتها المحافظة اليوم.
وقال إبراهيم الجرادة، موثِّق فيديو انهيار بيوت الطين بالبديع، لـ"الخليج 365": "لاحظت على بعض المباني الطينية في البديع الميل إلى الانهيار؛ فحاولت التواصل مع أصحابها، ولكن سرعة جريان السيول والأمطار لم تمهلها سوى دقائق". فيما ذكر صاحب المتحف إبراهيم الدماعين أن السيول جرفت له نحو ثلاثة آلاف قطعة أثرية، عمل على جمعها خلال العشرين سنة الماضية.
يُذكر أن متحف الدماعين يُعتبر من المتاحف الأثرية؛ كونه يحوي قطعًا تراثية، تحاكي حياة الماضي، ويعد من المواقع التي يستهدفها الزوار من داخل المحافظة وخارجها.
، بالفيديو.. سيول الأفلاج تجرف 3 آلاف قطعة أثرية في البديع ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. سيول الأفلاج تجرف 3 آلاف قطعة أثرية في البديع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.