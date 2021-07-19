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رصدت عدسة "الخليج 365" صورة جوية ليلية لمشعر عرفات؛ الذي يتأهب لاستقبال ضيوف الرحمن للوقوف على صعيده الطاهر؛ لتأدية الركن الأعظم.
وأظهر الفيديو الذي وثقته "الخليج 365" من قمة برج الإذاعة والتلفزيون جانباً من مشعر عرفات، ومسجد نمرة، وسط استعدادات من كافة الجهات المشاركة لاستقبال ضيوف الرحمن؛ لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وفق ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية ورعاية بضيوف الرحمن.
ويبدأ ضيوف الرحمن التوافد صبيحة اليوم إلى عرفة للوقوف على صعيده الطاهر لإكمال نسكهم وليشهدوا منافع لهم.
19 يوليو 2021 - 9 ذو الحجة 1442 12:07 AM
استعداداً لوقوف ضيوف الرحمن لأداء الركن الأعظممن قمة برج الإذاعة والتلفزيون.."الخليج 365" تلتقط فيديو وصوراً جوية ليلية لمشعر عرفات
رصدت عدسة "الخليج 365" صورة جوية ليلية لمشعر عرفات؛ الذي يتأهب لاستقبال ضيوف الرحمن للوقوف على صعيده الطاهر؛ لتأدية الركن الأعظم.
وأظهر الفيديو الذي وثقته "الخليج 365" من قمة برج الإذاعة والتلفزيون جانباً من مشعر عرفات، ومسجد نمرة، وسط استعدادات من كافة الجهات المشاركة لاستقبال ضيوف الرحمن؛ لكي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، وفق ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وعناية ورعاية بضيوف الرحمن.
ويبدأ ضيوف الرحمن التوافد صبيحة اليوم إلى عرفة للوقوف على صعيده الطاهر لإكمال نسكهم وليشهدوا منافع لهم.
، من قمة برج الإذاعة والتلفزيون.."الخليج 365" تلتقط فيديو وصوراً جوية ليلية لمشعر عرفات ،
المصدر : الخليج 365
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