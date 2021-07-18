شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. بث مباشر لاستبدال كسوة الكعبة المشرفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - _ ارتفاع الثوب 14 متراً يعلوه حزام عرضه 95 سنتمتراً وبطول 47 متراً

_ مكون من 16 قطعة مزخرفة بتطريز بارز مغطى بسلك فضي مطلي بالذهب

بدأت مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة، قبل قليل، بثوب جديد صنع من الحرير الخالص.

ويتم حل حبال جنب كسوة الكعبة القديم وازاحته، وإحلال الجنب الجديد، وتكرار ذلك إلى أن تكتمل الجوانب الأربعة.

ويبلغ ارتفاع ثوب الكعبة 14 متراً، يعلوه حزام عرضه 95 سنتمتراً، وبطول 47 متراً، مكون من 16 قطعة مزخرفة، بتطريز بارز مغطى بسلك فضي مطلي بالذهب يحيط بكامل الكعبة.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قالت إنه بدأ فك مذهبات الكعبة المشرفة استعداداً لإنزال الثوب القديم وإكساء الكعبة حلتها الجديدة.