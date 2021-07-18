، "الهلال الأحمر" يستعد بـ 14 مركزًا إسعافيًا لاستقبال الحجاج بمشعر منى ،

محمد بن مسعود - الدمام - إضافة لـ 52 سيارة وعشر دراجات نارية وعربتي جولف وفرق تطوعية

يتأهب أكثر من ١٣٤ ممارسًا صحيًا من الكوادر البشرية التابعين لهيئة الهلال الأحمر السعودي لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بمشعر منى في اليوم الثامن لموسم حج ١٤٤٢هـ موزعين على ١٤مركزًا إسعافيًا بمنى ومناطق وجود وتحرك الحجاج خلال أداء مناسكهم.

وقد دعمت الهيئة هذه القوى البشرية الإسعافية بـ 52 سيارة إسعاف موزعة على المراكز الإسعافية إضافة لعشر دراجات نارية وعربتي جولف تعمل في المشاعر وفرق تطوعية تابعة للهيئة تعمل كمساند لعمل الهيئة في مباشرة الحالات الإسعافية المرضية الإصابات.

وقال المشرف العام على نطاق مشعر منى مازن الغامدي إن الهيئة رفعت حالة التأهب والاستعداد للفرق الإسعافية بدءًا من اليوم الأحد تزامنًا مع توافد الحجاج على مشعر منى، وتم تكثيف الوجود في جميع الأماكن التي يوجد فيها الحجاج من خلال تمركز الفرق الإسعافية والتطوعية لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية.

وأوضح الغامدي سيتم نشر آليات تشارك للمرة الأولى في مشعر منى وهي حافلة طويق ومتخصصة في نقل تعدد الإصابات مع فرقة العنايات، وحافلة نجد وهي متخصصة كمستودع طبي متنقل إضافة لعربة هداج وهي للقيادة والتحكم الميداني إضافة لعربة سلمى وهي لدعم الكوارث لا قدر الله.