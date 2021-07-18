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"الهلال الأحمر" يستعد بـ 14 مركزًا إسعافيًا لاستقبال الحجاج بمشعر منى

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محمد بن مسعود - الدمام - إضافة لـ 52 سيارة وعشر دراجات نارية وعربتي جولف وفرق تطوعية

يتأهب أكثر من ١٣٤ ممارسًا صحيًا من الكوادر البشرية التابعين لهيئة الهلال الأحمر السعودي لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بمشعر منى في اليوم الثامن لموسم حج ١٤٤٢هـ موزعين على ١٤مركزًا إسعافيًا بمنى ومناطق وجود وتحرك الحجاج خلال أداء مناسكهم.

وقد دعمت الهيئة هذه القوى البشرية الإسعافية بـ 52 سيارة إسعاف موزعة على المراكز الإسعافية إضافة لعشر دراجات نارية وعربتي جولف تعمل في المشاعر وفرق تطوعية تابعة للهيئة تعمل كمساند لعمل الهيئة في مباشرة الحالات الإسعافية المرضية الإصابات.

وقال المشرف العام على نطاق مشعر منى مازن الغامدي إن الهيئة رفعت حالة التأهب والاستعداد للفرق الإسعافية بدءًا من اليوم الأحد تزامنًا مع توافد الحجاج على مشعر منى، وتم تكثيف الوجود في جميع الأماكن التي يوجد فيها الحجاج من خلال تمركز الفرق الإسعافية والتطوعية لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية.

وأوضح الغامدي سيتم نشر آليات تشارك للمرة الأولى في مشعر منى وهي حافلة طويق ومتخصصة في نقل تعدد الإصابات مع فرقة العنايات، وحافلة نجد وهي متخصصة كمستودع طبي متنقل إضافة لعربة هداج وهي للقيادة والتحكم الميداني إضافة لعربة سلمى وهي لدعم الكوارث لا قدر الله.

18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 11:41 PM

إضافة لـ 52 سيارة وعشر دراجات نارية وعربتي جولف وفرق تطوعية

"الهلال الأحمر" يستعد بـ 14 مركزًا إسعافيًا لاستقبال الحجاج بمشعر منى
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

يتأهب أكثر من ١٣٤ ممارسًا صحيًا من الكوادر البشرية التابعين لهيئة الهلال الأحمر السعودي لاستقبال حجاج بيت الله الحرام بمشعر منى في اليوم الثامن لموسم حج ١٤٤٢هـ موزعين على ١٤مركزًا إسعافيًا بمنى ومناطق وجود وتحرك الحجاج خلال أداء مناسكهم.

وقد دعمت الهيئة هذه القوى البشرية الإسعافية بـ 52 سيارة إسعاف موزعة على المراكز الإسعافية إضافة لعشر دراجات نارية وعربتي جولف تعمل في المشاعر وفرق تطوعية تابعة للهيئة تعمل كمساند لعمل الهيئة في مباشرة الحالات الإسعافية المرضية الإصابات.

وقال المشرف العام على نطاق مشعر منى مازن الغامدي إن الهيئة رفعت حالة التأهب والاستعداد للفرق الإسعافية بدءًا من اليوم الأحد تزامنًا مع توافد الحجاج على مشعر منى، وتم تكثيف الوجود في جميع الأماكن التي يوجد فيها الحجاج من خلال تمركز الفرق الإسعافية والتطوعية لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية.

وأوضح الغامدي سيتم نشر آليات تشارك للمرة الأولى في مشعر منى وهي حافلة طويق ومتخصصة في نقل تعدد الإصابات مع فرقة العنايات، وحافلة نجد وهي متخصصة كمستودع طبي متنقل إضافة لعربة هداج وهي للقيادة والتحكم الميداني إضافة لعربة سلمى وهي لدعم الكوارث لا قدر الله.

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، "الهلال الأحمر" يستعد بـ 14 مركزًا إسعافيًا لاستقبال الحجاج بمشعر منى ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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