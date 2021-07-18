، ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر ،

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى منه التهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المبارك

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وبادله سمو ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية باليمن والبركات.

