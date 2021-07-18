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تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وبادله سمو ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية باليمن والبركات.
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442 11:38 PM
تلقى منه التهنئة بقرب حلول عيد الأضحى المباركولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، هنأه فيه بقرب حلول عيد الأضحى المبارك.
وبادله سمو ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة السعيدة، سائلاً الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية باليمن والبركات.
، ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر ،
المصدر : الخليج 365
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