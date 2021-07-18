شكرا لمتابعة خبر عن "مرور الرياض" يعلن إغلاق ميدان الرباط ويوضح الطرق البديلة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للمرور أنه سيتم إغلاق ميدان الرباط مخرج 4 ، وتحديدًا جسر تقاطع طريق الملك فهد مع شارع الثمامة، بشكل جزئي لتنفيذ أعمال الصيانة.

وأضافت أن الإغلاق سيكون خلال الفترة من 11 إلى 20 ذو الحجة، مناشدة مستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة.

ولفتت إلى أن الطرق البديلة موزعة على منطقتين، وسيتم في المنطقة الأولى إغلاق المنحنى الرئيسي عند مخرج 4 على الطريق الدائري الشمالي القادم من الشرق ومتجه شمالا إلى طريق الملك فهد، وسيكون الطريق البديل فيها طريق الملك خالد باتجاه الشمال.

وأشارت إلى أنه سيتم إغلاق المنحى الرئيسي على الطريق الدائري الشمالي عند مخرج 4 للقادم من الغرب، ومتجه شمالا إلى طريق الملك فهد، وسيكون الطريق البديل الاتجاه شرقا من خلال الطريق الدائري الشمالي إلى طريق الملك عبدالعزيز والطريق الدائري الشرقي.

وبينت أن المنطقة الثانية تتمثل في طريق الملك سلمان عند تقاطعه مع طريق الملك فهد، وسيتم إغلاق المنحنى القادم من الشرق والمتجه جنوبا إلى وسط الرياض، وسيكون الطريق البديل طريق الملك خالد باتجاه الجنوب، وإغلاق المنحى القادم من الغرب والمتجه جنوبا إلى وسط الرياض، وسيكون الطريق البديل طريق الملك عبدالعزيز باتجاه الجنوب.

ونبهت بأنه سيتم تحويل الشاحنات القادمة على طريق الملك فهد باتجاه الجنوب إلى طريق ملهم باتجاه الشرق، ويكون الطريق البديل طريق الجنادرية باتجاه الجنوب.