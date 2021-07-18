شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. استعدادت نقل كسوة الكعبة إلى المسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وثقت بعض الصور استعدادت نقل كسوة الكعبة المشرفة من مجمع الملك عبدالعزيز إلى المسجد الحرام. وثقت بعض الصور استعدادت نقل كسوة الكعبة المشرفة من مجمع الملك عبدالعزيز إلى المسجد الحرام. ووثقت "الصور" لحظة فك مذهبات الكعبة المشرفة استعدادًا لإنزال الثوب القديم وإكساء الكعبة حلتها الجديدة. ونشرت صحيفة "صدى" الالكترونية منذ قليل مقطع فيديو يرصد الاستعداد لنقل كسوة الكعبة المشرفة إلى الحرم المكي عبر حافلة بمواصفات خاصة.