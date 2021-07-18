شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. نقل كسوة الكعبة المشرفة إلى الحرم المكي عبر حافلة بمواصفات خاصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وثق مقطع فيديو الاستعداد لنقل كسوة الكعبة المشرفة إلى الحرم المكي عبر حافلة بمواصفات خاصة.

وتتميز الحافلة بطلاء من الداخل بمادة للحفاظ على ثوب الكعبة وحمايتها من التمزق أو إلحاق الضرر بها، وفقًا لموقع "العربية".

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت مقطع فيديو يوثق آخر لقطات الكسوة الجديدة قبل ساعات من إلباسها الكعبة المشرفة، وذلك في مجمع الملك عبد العزيز.

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