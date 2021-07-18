شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: هطول أمطار مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس المتوقعة غدا الإثنين، متوقعا استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، وجيزان، وعسير، والباحة، والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض.

وأبان مركز الأرصاد أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة في مجملها على أجزاء من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، تشمل الرياض وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى نشاط الرياح السطحية على سواحل منطقة مكة المكرمة، الأمر الذي يتسبب في إثارة الأتربة والغبار، مما يحد من مدى الرؤية الأفقية.