شكرا لمتابعة خبر عن جهود " الغذاء والدواء " للتأكد من سلامة إعاشة ضيوف الرحمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تبذل الهيئة العامة للغذاء والدواء جهودها من أجل التأكد من سلامة إعاشة ضيوف الرحمن ومطابقتها للاشتراطات الصحية والفنية لما يشهده العالم من تطبيق أعلى الاجراءات الاحترازية.

وطبقت الهيئة الهيئة في موسم حج 1442 هـ أعلى مستويات الرقابة لسلامة أغذية حجاج بيت الله الحرام وعملت على برامج رقابية صحية.

وشملت هذه البرامج وسائل نقل الأغذية لداخل مكة المكرمة وشملت مطابخ الإعاشة المركزية بالإضافة لمصانع الأغذية مسبقة التجهيز.