شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد: المشاعر المقدسة ومكة لم تسجل أي حالة مطرية اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

كشف الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد عن حقيقة تسجيل حالة مطرية اليوم في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة.

وقال الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد:"المشاعر المقدسة ومكة المكرمة لم تسجل أي حالة مطرية اليوم والمقاطع المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي لفترات سابقة".

وأوضح أنه يمكن متابعة الظواهر الجوية على مدار الساعة عبر الإنذار المبكر من خلال الرابط التالي: من هـــــــــــــنا