أمانة عسير تغلق محل خضراوات استخدم إحدى سيارات النظافة لنقل بضائعه

الرياض - محمد عبدالله - تفاعلت أمانة منطقة عسير مع بلاغ وردها من أحد المواطنين، عن استخدام أحد محلات بيع الخضراوات سيارة تابعة لشركات النظافة لنقل الخضراوات.

وقالت أمانة منطقة عسير، إن مراقبي الأمانة باشروا الموقع، وأغلقوا محل الخضراوات مباشرة.

وقد كان مقطع فيديو أظهر مجموعة من العمالة بإحدى شركات النظافة التابعة للمراكز الإدارية الغربية التابعة للأمانة، التي ضبطت من قبل أحد المواطنين وهي تقوم بنقل كميات من الفواكه الموسمية لأحد محلات بيع الخضراوات مستخدمين بذلك مركبة الشركة في مخالفة واضحة وصريحة.

وأكدت أمانة منطقة عسير اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وفق ما هو متبع نظاما وتم إغلاق المحل فوراً، والتحفظ على جميع ما بداخله، وأخذ عينات من جميع المعروضات للبيع وإرسالها للمختبر للتأكد من سلامتها من المواد الملوثة والميكروبات، وتم تطبيق المخالفات والجزاءات بحق المحل لعدم الامتثال للتدابير الوقائية ممثلة بعدم تطهير الأسطح وعدم إلزام العملاء بارتداء الكمامات.

وأكدت استبعاد العمال المخالفين التابعين للشركة، فقد تم استبعاد العمال نهائياً، وتزويد الجهات المسؤولة بالمعلومات اللازمة لتطبيق العقوبات بحقهم.

من جهته، قدم أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي شكره وتقديره للمواطن على مبادرته بالإبلاغ عن تلك المخالفة، ووجه بتكريمه.