«بافقيه» يتفقد منظومة عقارات الدولة في مجمع الدوائر الحكومية بالمشاعر

الرياض - محمد عبدالله - قام محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه، بزيارة ميدانية لمنظومة عقارات الدولة في مجمع الدوائر الحكومية بحمى المشاعر إضافة إلى مركز الإيواء في مزدلفة.

التقى «بافقيه» خلال الزيارة قيادات القطاعات المشاركة في تنظيم موسم حج هذا العام 1442هـ، بهدف متابعة تقديم كافة الخدمات في مجال اختصاص الهيئة، ما يسهم في دعم الجهات المشاركة وتمكينها من أداء مهامها بكل يسر وسهولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة.

شملت الزيارة عدداً من القطاعات مثل وزارة الحج، لجنة الحج العليا، الإدارة العامة للمجاهدين، وزارة الإعلام، مركز التواصل الحكومي، قيادة أمن المنشآت.

وفي ختام الجولة عقد محافظ الهيئة اجتماع مع منسوبي الهيئة ناقش خلالها استكمال خطة الهيئة لموسم حج هذا العام، حيث وجه بتطوير بتطويرها بعد تحليل مخرجاتها وعكس نتائج الدروس المستفادة منها بهدف رفع كفاءتها وجودتها خلال خطة تنظيم موسم حج العام القادم.