المنصة الجيومكانية الوطنية تدعم الجهات الحكومية في أعمال الحج

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية توفير بيانات جيومكانية ومنتجات وخدمات وتطبيقات إلكترونية للجهات الحكومية المشاركة في أعمال حج هذا العام، وذلك عبر منصتها الجيومكانية الوطنية.

وتهدف المنصة إلى توفير البيانات والمعلومات الجيومكانية في منصة واحدة، وتعزيز مشاركة البيانات والمعلومات الجيومكانية بين الجهات وتسهيل الوصول لها، وتسهيل طرق التعامل مع الأرقام بمنهجية وفعالية عالية، وتمكين الجهات الحكومية والقطاع الأكاديمي والقطاع الخاص من الحصول على البيانات والمعلومات الجيومكانية بجودة عالية، ودعم أعمال التخطيط واتخاذ القرارات.

وكانت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية، قد أطلقت النسخة الأولى من المنصة في فبراير 2020م، حيث عملت على توفير بيانات ومعلومات وخدمات جيومكانية عديدة ومتكاملة لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وإتاحتها لجميع الجهات والقطاعات المشاركة في أعمال الحج للاستفادة منها لغرض خدمة أعمال الحج. كما تسعى الهيئة باستمرار الى تحديث هذه البيانات والمعلومات الجيومكانية من خلال التعاون مع الجهات المزودة لها، بحيث تكون المنصة نافذة وطنية واحدة توفر بيانات جيومكانية متكاملة وذات جودة ودقة وموثوقية يعتمد عليها.

يذكر أن الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية هي الجهة الحكومية المناط بها مهمة تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله والارتقاء به والإشراف عليه ومراقبته بما يحقق الجودة ويحسن الأداء ومن ذلك اعتماد وتطوير البنية التحتية الجيومكانية.