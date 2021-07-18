«الأحوال المدنية»: 4 خطوات لتفعيل الهوية الرقمية عبر الجوال

الرياض - محمد عبدالله - حدّدت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 4 خطوات لتفعيل الهوية الرقمية عبر الجوال.

وفي بيان عبر حسابها على «تويتر» ذكرت « الأحوال المدنية» أن الخطوة الأولى تتمثل في تحميل تطبيق «أبشر أفراد»، ثم تسجيل الدخول لحسابك في «أبشر أفراد»، واختيار خدماتي.

وبحسب الأحوال المدنية، فإن الخطوة الثالثة تتمثل في اختيار «تحميل الهوية الرقمية»، وأخيرًا الإطلاع على بيانات البطاقة ثم الذهاب إلى أسفل لتأكيد «تحميل الهوية الرقمية».

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