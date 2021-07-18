النيابة العامة تشارك في المشاعر المقدسة بـ14 دائرة لتنفيذ 4 مهام

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت النيابة العامة، الأحد، مشاركتها في المشاعر المقدسة بـ١٤ دائرة، تباشر من خلالها اختصاصاتها النوعية والمكانية.

وفي بيان لها، ذكرت النيابة أن الدوائر الـ14 تغطي أرجاء حدود النطاق المكاني للمشاعر المقدسة، وذلك للتحقيق في القضايا الجزائية التي تقع في المشاعر المقدسة، وكذلك الادعاء العام أمام الدوائر القضائية في المشاعر، إلى جانب الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف بالمشاعر، والإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية.

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