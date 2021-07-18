أسعار الحلويات تنافس الأضاحي

تشهد محلات بيع الحلويات ازدحاما من قِبل المتسوقين قبيل أيام من حلول عيد الأضحي، حيث ينتعش قطاع المأكولات بشكل كبير في المواسم والأعياد، نظرا لما تشهده من تبادل الزيارات بين العائلات والأهل والأصدقاء، في حين تراوحت أسعار بعض أنواع الحلوى بين 200 و250 ريالا، حتى بدأ البعض يقارن ارتفاع أسعارها بارتفاع أسعار الأضاحي.

وتختلف محلات الحلويات حسب ما يرغب فيه العميل، فهناك المحلات التي تبيع أنواعا متعددة من الشيكولاتة والحلويات، بالإضافة إلى المعمول، لكن ينفرد كل محل أو معرض بمكوناته السرية أو منتجاته المستوردة العالمية.

بينما يقبل الزبائن على المحلات التي تبيع الحلويات الصغيرة التي توزع على الأطفال، وتضاف إليها أنواع أخري من الحلويات والسكاكر مثل المصاصات وغيرها، وهي عادة ما تكون ذات سعر أقل.

وتنشط أيضا في تلك المحلات مبيعات المكسرات التي ترافق عادات الترحيب لدى مختلف العائلات، إذ يكون الإقبال عادة على المكسرات المنوعة التي تختلف أسعارها بحسب أنواعها، فهناك مكسرات بـ46 ريالا و57 ريالا و80 ريالا.