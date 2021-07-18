بدائل جسر الخليج تعجز عن استيعاب المركبات

وتستمر أعمال الصيانة في جسر الخليج على مدار الـ 24 ساعة لاستكمال أعمال الصيانة في وقتها المحدد، ووفرت وزارة النقل طرقا بديلة لمرتادي جسر الخليج إلا أنها عجزت عن استيعاب أعداد المركبات الكبيرة التي تعبر الجسر، وهي طريق عمر بن عبدالعزيز مخرج (14)، طريق العروبة مخرج (11)، مع تحويل حركة السير على طريق الخدمة باتجاه الغرب لتكون حركة المرور باتجاه الشرق والغرب.
ويعد جسر الخليج أحد أهم الطرق الرئيسية في العاصمة السعودية، وشرياناً رئيسياً يصل شرقها بغربها، وافتتح جسر الخليج في غرة شعبان عام 1404 بطول 4.6 كلم وكان جسر الخليج أحد أهم المشاريع العملاقة في مدينة الرياض.
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