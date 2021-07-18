إنقاذ حياة حاج أصيب بنوبة قلبية

تمكن فريق طبي من مركز القلب، بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، من إنقاذ حياة حاج «باكستاني»، أصيب بنوبة قلبية حادة، خلال تواجده في مشعر منى.

وتمت مباشرة حالته في مستشفى منى الوادي، وجرى التنسيق السريع بين الجهات الصحية، وتم نقله للمدينة الطبية حيث تم استقباله في الطوارئ، ويخضع للرعاية الطبية المناسبة لحالته.

يذكر أن تجمع مكة المكرمة الصحي، جهّز فرقاً طبية متخصصة، لاستقبال مثل هذه الحالات على مدار الساعة، وتقديم الرعاية الطبية لهم.