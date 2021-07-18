وخلال التدشين استمع العويسى لشرح مفصل عن العربة ومهامها وما تحتويه من تقنيات وأجهزة وأدوات تساعد في الأعمال الميدانية للعربة.
ويمكن استخدام العربة غرفة عمليات لاستقبال البلاغات وترحيلها للفرق الإسعافية في محيط الحدث، كما توجد أدوات تساعد قائد الحدث في إسناد المهام لفريق نظام إدارة الحدث، كما تنقل هذه الأحداث بالصوت والصورة للقيادة الثابتة مما يسهل عملية اتخاذ القرار، وتحتوي غرفة القيادة على أنظمة اتصال وكاميرات، وغرفة اجتماعات لبث ما يحدث في الميدان للقيادة للاطلاع على كافة مستجدات أي حدث طارئ.
ووفرت الهيئة 4 عربات من (ثريا) ستعمل خلال موسم هذا الحج، والتمركز في النطاقات التشغيلية، وذلك لتسهيل عملية اتخاذ القرار.
كانت هذه تفاصيل خبر 4 عربات متنقلة وتحكم بالأحداث الطارئة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.