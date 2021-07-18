4 عربات متنقلة وتحكم بالأحداث الطارئة

دشن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي مركز القيادة المتنقلة (عربة ثريا) التي تؤدي عمليات متنقلة وغرفة قيادة وتحكم للأحداث الطارئة الكبيرة، كما تعتبر مقرا لقيادة الحدث وتمكين قائد الحدث من أخذ صورة كاملة في الميدان من خلال الكاميرات المزودة بالعربة.

وخلال التدشين استمع العويسى لشرح مفصل عن العربة ومهامها وما تحتويه من تقنيات وأجهزة وأدوات تساعد في الأعمال الميدانية للعربة.

ويمكن استخدام العربة غرفة عمليات لاستقبال البلاغات وترحيلها للفرق الإسعافية في محيط الحدث، كما توجد أدوات تساعد قائد الحدث في إسناد المهام لفريق نظام إدارة الحدث، كما تنقل هذه الأحداث بالصوت والصورة للقيادة الثابتة مما يسهل عملية اتخاذ القرار، وتحتوي غرفة القيادة على أنظمة اتصال وكاميرات، وغرفة اجتماعات لبث ما يحدث في الميدان للقيادة للاطلاع على كافة مستجدات أي حدث طارئ.

ووفرت الهيئة 4 عربات من (ثريا) ستعمل خلال موسم هذا الحج، والتمركز في النطاقات التشغيلية، وذلك لتسهيل عملية اتخاذ القرار.