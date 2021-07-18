1442 حج صحي وآمن

تستقر وفود الحجيج اليوم بمشعر عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، بعد قضاء يوم التروية، وسط منظومة من الخدمات والاستعدادات والترتيبات المتكاملة على أعلى المستويات، ووفق الإجراءات الاحترازية الأمنية والصحية التي وفرتها المملكة لراحة وسلامة ضيوف الرحمن بحج هذا العام الاستثنائي.

وهيأت كافة الاستعدادات والتجهيزات المتكاملة لاستقبال ضيوف الرحمن وتقديم أعلى مستويات الخدمة لهم، وفق البروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

استغفار وتكبير

وفي هذا اليوم العظيم ينشغل الحاج بالتلبية والذكر، ويكثر من الاستغفار والتكبير والتهليل، ويتجه إلى الله -عز وجل- خاشعًا متضرعًا، ويجتهد في الدعاء لنفسه وأهله وأولاده ولإخوانه المسلمين جميعًا.

وإذا دخل وقت الظهر خطب الإمام في الناس خطبة تذكير وعظة وإرشاد، ثم يصلي بالحجاج الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يصلي قبلهما ولا بينهما ولا بعدهما شيئًا.

قوافل الحجيج

وينبغي التنبيه على الحجاج من الوقوع في أخطاء تضيع الأجر والثواب في مثل هذا اليوم العظيم، أبرزها: النزول خارج حدود عرفة، وبقاؤهم في أماكن نزولهم حتى تغرب الشمس، ثم ينصرفون إلى مزدلفة، وهذا خطأ لا ينبغي الوقوع فيه، فالانصراف من عرفة قبل غروب الشمس غير جائز لكونه مخالف لفعل النبي -صلى الله عليه وسلم-، كذلك يتزاحم بعض الحجاج ويتدافعون لصعود جبل عرفة والوصول إلى قمته والتمسح به والصلاة عليه، وهذا من البدع التي لا أصل لها في الشرع، إضافة لما يترتب على ذلك من أضرار صحية وبدنية، ومن الأخطاء استقبال جبل عرفات أثناء الدعاء والسنّة استقبال القبلة عند الدعاء.

وبعد غروب شمس التاسع من ذي الحجة تسير قوافل الحجيج صوب مشعر مزدلفة ليصلّوا بها المغرب والعشاء جمعًا وقصرًا بأذان واحد وإقامتين فور وصولهم، ثم يبيتون ليلتهم هناك ملبين ذاكرين شاكرين الله على فضله وإحسانه بأن كتب لهم شهود وقفة عرفات.

10 لغات

واستعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي اليوم لترجمة خطبة يوم عرفة بـ10 لغات، والتي يلقيها عضو هيئة كبار العلماء وخطيب وإمام المسجد الحرام الشيخ الدكتور بندر بليلة، وسوف تبث الخطبة عبر عدة موجات لأثير الإذاعات، ومن خلال تطبيق منصة «منارة الحرمين».

خدمة «الواي فاي»

ووفرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خدمة «الواي فاي» لحجاج بيت الله الحرام بمسجد نمرة في مشعر عرفات، ضمن الخدمات التقنية التي اعتمدتها في خطة الحج، لتمكين الحجاج من الاستفادة من منصاتها الرقمية.. حيث تتيح الخدمة للحجاج خلال تواجدهم بمسجد نمرة تصفح خدمات الوزارة الإلكترونية للحجاج وتحميلها على الأجهزة الذكية من خلال «الواي فاي» دون الحاجة إلى الإنترنت وبسرعة عالية.

وتهدف وزارة الشؤون الإسلامية عبر إطلاق هذه الخدمة إلى تحقيق الاستفادة في زيادة وعي الحاج في أمور دينه وحجه، ويحقق التوعية عن بعد، حيث تأتي متوافقة مع الإجراءات والبروتوكولات الاحترازية من فيروس كورونا.

خدمات يستفيد منها الحجاج

تحميل كتب المكتبة الإلكترونية الإسلامية.

45 لغة للحجاج من كافة الدول.

3 آلاف مادة علمية شرعية.

الأسئلة الشائعة في الحج مع إجابتها.

فيديوهات توعوية وإرشادية من إنتاج الشؤون الإسلامية.

تمكين الحجاج من الاستفادة من التقنية الحديثة.