80 ألف مظلة

" /> " /> الخروف يتسيد زينة العيد اكتسح خروف العيد غالبية تجهيزات زينة عيد الأضحى المبارك، حيث قامت معظم المحال من عطورات وملابس وإكسسوارات بتزيين محالهم وبضائعهم... الرياض: فيصل درويش الرياض: فيصل درويش 08 ذو الحجة 1442 هـ 08 ذو الحجة 1442 هـ

" /> " /> أسعار الحلويات تنافس الأضاحي تشهد محلات بيع الحلويات ازدحاما من قِبل المتسوقين قبيل أيام من حلول عيد الأضحي، حيث ينتعش قطاع المأكولات بشكل كبير في المواسم... الرياض: فيصل درويش الرياض: فيصل درويش 08 ذو الحجة 1442 هـ 08 ذو الحجة 1442 هـ

" /> " /> بدائل جسر الخليج تعجز عن استيعاب المركبات بعد 3 أيام من قرار وزارة النقل بإغلاق جسر الخليج من تاريخ 5/12/1442 الموافق 15/7/2021 وحتى 12/12/1442 الموافق 22/7/2021 تتواصل اختناقات المرور بالطرق... دوت الخليج: مؤيد معافا دوت الخليج: مؤيد معافا 08 ذو الحجة 1442 هـ 08 ذو الحجة 1442 هـ

إنقاذ حياة حاج أصيب بنوبة قلبية تمكن فريق طبي من مركز القلب، بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة، من إنقاذ حياة حاج «باكستاني»، أصيب بنوبة قلبية حادة، خلال... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 08 ذو الحجة 1442 هـ 08 ذو الحجة 1442 هـ

4 عربات متنقلة وتحكم بالأحداث الطارئة دشن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي مركز القيادة المتنقلة (عربة ثريا) التي تؤدي عمليات متنقلة وغرفة قيادة... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 08 ذو الحجة 1442 هـ 08 ذو الحجة 1442 هـ

1442 حج صحي وآمن تستقر وفود الحجيج اليوم بمشعر عرفات لأداء ركن الحج الأعظم، بعد قضاء يوم التروية، وسط منظومة من الخدمات والاستعدادات والترتيبات... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 08 ذو الحجة 1442 هـ 08 ذو الحجة 1442 هـ

16 جهازا لضمان جودة كسوة الكعبة تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بإجراء 22 اختبارًا؛ لضمان جودة كسوة الكعبة المشرفة عن طريق 16 جهازا عالميا... مكة المكرمة: فهد الإحيوي مكة المكرمة: فهد الإحيوي 08 ذو الحجة 1442 هـ 08 ذو الحجة 1442 هـ

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